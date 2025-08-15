Европейский союз может продвинуть Молдову дальше Украины в процессе вступления, чтобы оказать поддержку президенту Майе Санду перед парламентскими выборами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Изучается возможность проголосовать за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы в начале сентября.

"Такой шаг даст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России склонить голоса избирателей в пользу Москвы. Однако предоставление возможности Молдове двигаться вперед и задержка с Украиной чреваты риском разозлить Киев, чья заявка на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдовой с тех пор, как обе страны получили первоначальный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году", - комментирует Politico.

Напомним, год назад Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Подробнее о политическом раскладе в Молдове накануне важных парламентских выборов этой осенью мы писали в отдельном материале.