В Молдове суд приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Она была задержана в аэропорту Кишинева в марте этого года.

Гуцул обвинили в нелегальном финансировании партии "Шор" российскими деньгами. Эта партия была запрещена в Молдове в 2023 году.

Адвокат главы Гагаузской автономии объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Напомним, что недавно в Греции был задержан известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, которого также обвиняют в связях с Кремлем. Выдачи Плахотнюка потребовала Россия, где он также проходит по уголовному делу об отмывании денег. Однако молдавские правоохранители заявили, что это может быть попытка обеспечить Плахотнюку защиту и свободу.

Вскоре в Молдове состоятся парламентские выборы. Президент Майя Санду заявила, что Россия по их итогам попытается "взять Молдову под контроль".

Подробнее о политической ситуации в Молдове мы писали в отдельном материале.