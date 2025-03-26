Главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, откуда она собиралась лететь в Стамбул.

Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Гуцул задержали вчера вечером при регистрации на рейс в Турцию.

"В ходе стандартной проверки Евгении Гуцул в рамках пограничного контроля было установлено, что в информационных системах данное лицо числится среди тех, кто имеет запрет на выезд из страны. В соответствии с законодательными процедурами компетентные органы были об этом немедленно проинформированы, после чего и последовало задержание", - сказано в сообщении.

После трехчасовой проверки документов у нее забрали паспорт, доставили в следственный изолятор НЦБК и объявили о задержании на 72 часа.

Задержание Гуцул произошло в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании накануне выборов главы Гагаузии в 2023 году. Ее подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах, и документов, подтверждающих источники финансовых средств. По данным НЦБК, в ходе избирательной кампании она использовала 370 тысяч леев (около 20 тысяч долларов), поступивших из запрещенных законом источников.

Гуцул отрицает свою вину и называет дело политическим мотивированным.

В прошлом году Гуцул попала под санкции США и ЕС по обвинению в дестабилизации ситуации в Молдове.

Год назад Гагаузия и Приднестровье на фоне конфликта с властями Молдовы обратились за помощью к России. Уже тогда ходили слухи о скором задержании Гуцул.

Сама она тогда же встречалась с Владимиром Путиным и просила его о поддержке.