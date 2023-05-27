В Гагаузии съезд депутатов всех уровней призвал власти Молдовы привести законы республики в соответствие со статусом автономии и "прекратить практику безосновательного урезания ее полномочий".

На съезде делегаты приняли резолюцию, которая будет направлена руководству Молдовы, США, Турции и РФ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другим международным органам. Трансляция съезда велась на Ютубе.

В документе содержатся следующие требования:

придать закону "Об особом правовом статусе Гагаузии" конституционный статус;

в течение трех месяцев восстановить в автономии таможенную службу, налоговую инспекцию и другие ликвидированные ведомства;

законодательно закрепить и обеспечить Гагаузии квоту в парламенте Молдовы, центральных органах исполнительной власти, судебных и правоохранительных органах с соблюдением принципа пропорциональности численности населения;

прекратить практику ущемления прав Гагаузии путём отмены законов автономии через суды;

обеспечить прозрачность финансирования из бюджета и международных фондов.

"Для принятия дальнейших решений, направленных на обеспечение соблюдения центральными властями прав и полномочий Гагаузии, провести следующее заседание съезда депутатов всех уровней автономии 9 сентября 2023 года", - отмечается в документе. В резолюции также заявляется, что "в случае дальнейшего игнорирования центральными властями законных требований соблюдения компетенции и полномочий Гагаузии, а также закрепления политико-правового статуса автономии в конституции вся ответственность ляжет на центральные органы власти Молдовы".

После выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул, президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Во время подведения итогов выборов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они сообщили об открытии уголовных дел по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

Действия центральных властей вызвали возмущение жителей. В Комрате прошёл стихийный митинг, в котором приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии, единогласно поддержавшие на своем экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы были признаны законными Апелляционной палатой Комрата. Народное собрание также приняло решение провести съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить проблему отношений с руководством Молдовы.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинёв попытался урегулировать силовым путем, однако вооружённого конфликта удалось избежать, и в декабре 1994 года парламент Молдовы принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.

До этого предыдущий президент Молдовы Игорь Додон выражал готовность предоставить автономию Гагаузии и Приднестровью.

Между тем, как мы писали, ситуация с Приднестровьем продолжает оставаться напряжённой.