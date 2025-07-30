Россия хочет с осени взять под контроль Молдову по итогам парламентских выборов в сентябре.

Об этом заявила президент страны Майя Санду на заседании Высшего совета безопасности Молдовы, ее слова передает TV8.

Как считает Санду, Кремль "готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы", инвестируя "в различные политические проекты, чтобы провести своих людей в парламент". В частности, в проекты бизнесмена Илана Шора, находящегося за пределами Молдовы. При этом ранее ЦИК отказала связанному с Шором блоку "Победа" в участии в выборах.

Санду заявила, что Москва готовит "подкуп избирателей, незаконное внешнее финансирование с использованием криптовалюты, организацию оплачиваемых протестов, кибератаки на цифровую и иную инфраструктуры".

Она также раскритиковала мессенджер Телеграм за то, что его используют для мобилизации протестов и организации схем подкупа, но администрация мессенджера не отвечает на запросы молдавских властей.

В Кремле уже опровергли обвинения Санду.

"Во-первых, это не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в апреле Санду уже делала аналогичное заявление. Тогда она сказала, что Россия готовится поменять власть в стране на парламентских выборах.

Сентябрьские выборы в Молдове будут иметь большое влияние на расклады во власти, так как именно парламент формирует правительство. Подробнее о политической ситуации в Молдове мы писали в отдельной аналитике.