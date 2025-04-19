Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовится поменять власть в стране на парламентских выборах.

Слова об этом прозвучали в ходе краткого интервью прессе.

"Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне понятно, что в этом году РФ также будет пытаться повлиять на результат выборов. Ставка Кремля состоит в том, чтобы сменить руководство страны людьми, которых он может контролировать. И это касается не только Молдовы, потому что сейчас Россия заинтересована в Украине", – заявила Санду.

Напомним, в этом году в Молдове пройдут парламентские выборы. Они будут иметь большое влияние на баланс сил во власти, потому что именно парламент формирует правительство. При этом оппозиционные партии, по текущим рейтингам, имеют неплохие шансы на победу.

Напомним, "Страна" писала, что выборы в парламент могут поменять власть в Молдове.

Уже понятно, что много голосов возьмут социалисты. Также, скорее всего, на парламентские выборы пойдёт популярный мэр Кишинева Ион Чабан, который может забрать немало голосов и у партии Санду. В гонке за кресла будут участвовать и другие силы – как пророссийские, так и выступающие под евроинтеграционными лозунгами. Окончательный "дизайн" нового парламента будет зависеть от того, какие из этих партий смогут преодолеть проходной барьер, а какие останутся "за бортом", унося с собой "в никуда" голоса, отобранные у более крупных политсил своего политического спектра.

Как мы также сообщали, в виду энергетического кризиса Кишинёв хочет национализировать "Молдовагаз", чей контрольный пакет принадлежит российскому "Газпрому".