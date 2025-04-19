В Молдове накануне Пасхи разгорается религиозный конфликт, напоминающий тот, который с 2018 года, после создания ПЦУ, идет в Украине.

Вчера из Кишинева в Израиль за Благодатным огнем не смог вылететь один из иерархов Молдавской православной церкви (самоуправляемая часть Русской православной церкви), архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

По его словам, его задержали в аэропорту по политическим причинам, из-за чего он не смог попасть на рейс.

Пограничные службы, в свою очередь, заявили, что церковный иерарх прибыл в аэропорт с опозданием, из-за чего не смог вылететь в Израиль.

Конфликт сразу приобрел и политический окрас.

Оппозиция обвинила президента Молдавии Майи Санду в покровительстве Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, представители которой в Израиль уже вылетели. И именно они теперь, а не Молдавская православная церковь привезут в страну Благодатный огонь.

Противостояние между двумя церквями и их сторонниками действительно нарастает в последнее время, хотя и имеет давнюю историю.

До 1918 года территория современной Молдовы (Бессарабия) была под контролем Российской империи и, соответственно, церковно подчинялась Русской православной церкви. В 1918 году Бессарабия вошла в состав Румынии, и православные приходы в регионе перешли под руководство Румынской православной церкви.

После присоединения Бессарабии к СССР, церковные структуры вновь переподчинили Московскому патриархату. После же распада СССР, в 1992 году Румынская православная церковь восстановила в Молдове Бессарабскую митрополию, которая была ликвидирована в советские годы.

Молдавская православная церковь, которая является частью Московского патриархата, сочла это вмешательством на своей канонической территории. С тех пор конфликт между двумя церквями не утихает, а в последние годы наложился ещё и на обострение политической борьбы в Молдове (подробно о ней мы писали в отдельном материале).

Президент Майя Санду в публичной плоскости поддерживает сближение с Румынией и Европой. Также она неоднократно появлялась на церковных службах Бессарабской митрополии, что является поводом для ее оппонентов говорить о предвзятости власти в церковном вопросе.

На фоне последнего скандала пресс-служба Санду сообщила вчера, что она провела встречу с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром (Молдавская православная церковь) и митрополитом Бессарабским Петром (Румынская православная церковь). Обсуждался ли на встрече инцидент с архиепископом Маркеллом, в релизе не сообщается.

В марте мы писали о том, что в городе Бровары Киевской области представители ПЦУ при поддержке местной власти пытаются захватить собор святых апостолов Петра и Павла, принадлежащий Украинской православной церкви.

Также мы сообщали, что сторонники ПЦУ с боями захватили Михайловский собор в Черкассах.