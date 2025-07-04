Молдова закрыла транзит для граждан Украины, которых депортировали в Грузию из России.

Об этом сообщает российское издание "Осторожно, новости" со ссылкой на правозащитников.

Правозащитники из проекта APUS рассказали, что с 1 июля Молдова закрыла въезд украинским гражданам, депортированным из РФ в Грузию. Раньше они летели из Тбилиси в Кишинев, а затем добирались на автобусе в Украину. Молдова оставалась единственной удобной транзитной страной, потому что возвращение через другие страны (например, Болгарию) требует больше времени и документов.

"Решение требует политического разрешения, а не правового. Нам непонятны причины решения молдавских властей. Возможно, страны – Украина и Молдова – должны будут как-то разрешить этот вопрос между собой", – рассказали правозащитники.

С 2023 года украинские граждане, отпущенные из российских тюрем, депортируются в Грузию и живут таи в подвальном помещении КПП "Дарьяли" без окон, душа и достаточного количества кроватей. В последние недели там проживали до 57 человек при 17 спальных местах, рассказали правозащитники.

Продуктами и лекарствами людей – в том числе с туберкулезом и ВИЧ – обеспечивают только волонтеры. При этом большинство депортированных не имеют загранпаспорт – только справку об освобождении из российской колонии и "белый паспорт" Украины, которые позволяют вернуться в страну. Но из-за решения Молдовы граждане вынуждены неделями находиться на КПП.

КПП "Дарьяли" – основной перевалочный пункт для граждан Украины, которых депортируют из РФ.

Ранее мы писали, что гражданам Украины отказывали во въезде на территорию России из-за удаленных фотографий с телефона.

Также мы сообщали, что с 30 июня вошли в силу новые правила въезда в Россию, под которые подпадают и граждане Украины.