Получили продолжение истории с отправкой российского добровольца ВСУ в РФ при обмене пленными, а также с задержанием бойцов Легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины. Участников легиона намерены депортировать из Украины за употребление наркотиков.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Вот так".

По его информации, пятеро российских добровольцев, служивших в "Свободе России", оказались в миграционном центре в Николаевской области. Среди задержанных Эрдем Тикеев с позывным Шаман. Как сказано в материале, бойцов уволили за нарушение дисциплины, в том числе за курение марихуаны.

"У нас в подразделении были распространены наркотические вещества, в основном марихуана. Алкоголь тоже был распространен. Вечером по базе идешь, а там воняет травой. Сейчас начали уже (употреблять - Ред.) какой-то тяжеляк: порошки, стимуляторы. Но командование не препятствовало этому - наоборот, поощряло и говорило: "Делайте что хотите, главное, чтобы воевали хорошо - и все". У меня было ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - Ред.) после ранения, я боялся всех триггеров: дронов, ракет... И сам старшина мне говорил: "Выпей 100 граммов водки, иди травы покури", – приводятся в материале слова одного из бывших "легионеров".

"Легионеры" утверждают, что стали жертвами давления после попыток уволиться и критики условий службы. Они заявляют, что их изолировали, принудили подписать рапорты об увольнении и угрожали депортацией. Некоторые из них, согласно публикации, служили с травмами, жаловались на коррупцию и нехватку снабжения. По словам сослуживцев, командование использует угрозу выдворения как способ давления на недовольных бойцов.

Как рассказал экс-"легионер" Александр, однажды бойцы подразделения плохо выполнили задачу, и командиры начали оскорблять их из-за того, что они россияне.

"Нас всех построили, начали называть кацапами, угрожали, что мы еще умоемся кровью. И люди начали слегка недоумевать, ведь мы тоже воюем на этой же стороне (Украины - Ред.)", – сообщил он.

Ранее российские оппозиционные СМИ писали об обстоятельствах депортации в Россию добровольца "Сибирского батальона" ВСУ. Основанием стало решение Репкинского районного суда Черниговской области, согласно которому россиянин подлежал задержанию и выдворению за пределы Украины после нелегального пересечения границы. Позже он оказался в составе "Сибирского батальона". Однако командование сообщило о невозможности его легализации, после чего он был передан миграционной службе.

По словам чувашского активиста Мишши Орешникова, добровольца включили в обменный фонд после отказа участвовать в боевых действиях без контракта. Он также заявил, что командир "Сибирского батальона" угрожал другим бойцам передачей в обменный фонд, из-за чего некоторые добровольцы покинули Украину или перешли в другие части ВСУ.

Мы подробно писали об обмене в Россию воевавшего за Украину бойца.

Напомним, сегодня состоялся очередной этап обмена пленными, о котором было договорено в Стамбуле.