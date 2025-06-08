Гражданам Украины отказывали во въезде на территорию России из-за удаленных фотографий с телефона.

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно судебным документам, украинцам неоднократно отказывали во въезде в РФ из-за признаков удаления информации с мобильного телефона.

Как стало известно, один гражданин Украины стер пять тысяч фотографий и видео, а также "почистил некоторые контакты".

"Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ", - говорится в одном из судебных постановлений.

При этом указывается, что во всех случаях граждане Украины пытались обжаловать отказ во въезде в РФ в суде, но апелляции остались без удовлетворения.

Российские спецслужбы, которые проводят "фильтрацию" украинцев в Шереметьево, имеют возможность устанавливать факт удаления или даже восстанавливать удаленную информации. Это неоднократно становилось поводом для отказа во въезде.

Большое число отказов во въезде украинцам (а фильтрация в Шереметьево - единственный способ для граждан Украины легально попасть в РФ) вызывает возмущение даже среди части Z-блогеров, которые призывали упростить фильтрацию или вообще ее отменить.

Однако в настоящее время никаких изменений не замечено, а даже наоборот - после очередной акции украинских спецслужб на территории РФ раздаются призывы ещё больше ужесточить въезд для украинцев.

Подробнее о том, как проходит фильтрация в Шереметьево мы писали в отдельном материале.

Ранее мы рассказывали, как украинцы проходят границу РФ в Шереметьево.