С 16 октября Россия резко усилила контроль за въездом в страну граждан Украины.

Правительство РФ оставило лишь два пути попадания в страну - через автомобильный пункт пропуска Лудонка Псковской области и московский аэропорт Шереметьево. Впрочем, в тот же день Латвия в одностороннем порядке закрыла переход со своей стороны, и он вообще перестал функционировать.

То есть прилет в аэропорт Шереметьево стал единственным способом для украинцев попасть в Россию - и только так они могут, наконец, добраться до своих домов на захваченных территориях.

Как и ожидалось, теперь из граждан Украины в этом аэропорту сформировались огромные очереди, время ожидания в которых может тянуться по несколько суток, так как сопровождается длительной проверкой каждого въезжающего.

"Страна" рассказывает, как украинцы проходят границу в Шереметьево.

Как и зачем ведутся проверки

Рассказывая о нововведении, "Страна" уже предполагала, что целей здесь у России скорее всего две.

Во-первых, "простимулировать" не определившихся жителей захваченных территорий Украины принять российское гражданство (и тогда въезжать через любые пункты пропуска).

Во-вторых, проводить более жесткую фильтрацию украинских граждан - на предмет выявления агентов спецслужб или просто проукраински настроенных людей.

Если эффект от первого пока неясен, то второй пункт уже реализовывается: погранслужба ФСБ начала проводить в Шереметьево крайне скрупулезные проверки всех въезжающих украинцев.

Люди, которые пытаются пройти этот контроль в московской авиагавани, описывают происходящее как "настоящий ад".

Этот "ад" можно разделить условно на два этапа: общение с представителями ФСБ и ожидание этого общения - подчас оно может длиться несколько суток - в самом аэропорту.

Детали этих процедур уже активно обсуждаются в телеграм-каналах по пересечению границы. "Страна" изучила отзывы людей и составила картину, как происходит фильтрация.

"Переписки листают глубоко". Как проходит собеседование с ФСБ

Граждане РФ и иностранцы в Шереметьево, как и в любом другом аэропорту, уходят после посадки сразу на паспортный контроль. Исключение - граждане Украины. Их уводят в "дальний угол" и забирают там паспорта. А затем - сразу или через несколько часов - дают заполнить анкету.

В числе вопросов: где проживают постоянно и находятся большую часть времени, работали ли на госслужбе в Украине, были ли в ВСУ, есть ли знакомые в спецслужбах, владеют ли информацией о деятельности украинских радикалов, были ли судимы, поддерживают ли украинскую власть и проведение "специальной военной операции" (так официально в России называют войну в Украине).

"Пишите то, что хотят прочитать. То, как ты заполняешь анкету, очень влияет, особенно вопросы о "спецоперации". Доказывать что-то не получится — вас просто не пропустят", — делится советом украинка Ксения, которая прошла фильтрацию.

Еще одна бумага, обязательная к заполнению — согласие на прохождение детектора лжи. "Полиграф около четырех часов по длительности. Но это дополнительная проверка, направляют не всех подряд и предварительно докладывают вышестоящему начальнику", — рассказывает украинка Людмила.

Кроме того, украинцы обязательно сдают отпечатки пальцев, их фотографируют в профиль и анфас.

Следующий элемент проверки — исследование содержимого телефона. Это происходит без присутствия человека, занимает несколько часов. Наиболее простой путь здесь - это почистить телефон от переписок и фото. Но люди, которые проходили фильтрацию, говорят, что если полностью удалить все переписки и фото, то это вызовет подозрение и могут отказать во въезде.

"Если телефон почищен, у них возникают вопросы: почему? Вы что-то скрываете?" — говорит Антонина.

По словам другой украинки, Валерии, фотогалерею в ее телефоне пролистали до 2016 года: "Контакты у кого-то смотрят, у кого-то нет. Переписки могут листать очень глубоко, но не у всех. По наблюдениям, на депортацию влияют больше всего переписки и фотки. Не удаляйте телегу - восстановят".

В последнем случае, видимо, речь идет о том, что приложение скачают и установят по номеру сим-карты. И, если нет желания показывать переписку, вероятно, лучше использовать другую симку, а не ту, на которой был телеграмм.

Затем людей по одному вызывают на личную беседу, которую многие называют допросом. Время ожидания у всех разное.

"Все зависит от количества людей, прилетевших с вами или после вас, и бригады сотрудников, которая сменяется каждые 12 часов, — рассказывает Александр. — В день, как они сказали, могут обработать 150-180 человек. Людей было около 200 на момент моего приезда, позже с утра привезли ещё людей из Минска, к утру там было около 350 человек".

"На момент моего прибытия было примерно 50-80 человек с разных рейсов и времени, кто-то сидел с утра, а кто-то еще с ночи", — рассказывает украинка.

"Вчера 320 паспортов у них было", — рассказывает Ксения.

Из рассказов украинцев следует, что есть всего одна категория, которая проходит фильтрацию без очереди — это инвалиды. Граждане Украины - даже с российским ВНЖ и пассажиры с детьми - идут в общей очереди.

"Всем без разницы, какие у вас родственники, недвижимость и дети на территории России. Если у вас нет паспорта РФ, вы стоите в очереди. Со мной была пара, которая с ребёнком не старше 5 лет сидела больше 20 часов. Также была пожилая женщина после инсульта, документы об инвалидности она забыла в чемодане и стояла в очереди на общих правах", — рассказывает Александр.

По словам мужчины, на "допросе" ничего особенного не было.

"Мама, папа, где живут, чем занимаюсь, чем занимается жена — всё как обычно. Но, к примеру, рядом допрашивали дедушку пенсионера, допрашивали жестко. Также не впустили двоих мужчин, прилетели на час раньше меня, что-то нашли в телефонах. Некоторых пропускают даже без допроса. В общем как повезёт и на какую смену попадете", — говорит Александр.

"Вопросы базовые. Попросили еще открыть приложения банков как украинских, так и российских (в украинских банках смотрели историю переводов и спрашивали про получателей), были и вопросы по телефонной книге (кто, откуда, где сейчас и т.д.). Иногда задают вопрос по телефонному контакту. Если на него нет ответа, начинают злиться, просят звонить на него и разговаривать", — поделилась другая украинка.

Пассажир Андрей говорит, что его особо с пристрастием не допрашивали, "мне попались вполне спокойные проверяющие, спросили служил ли я в армии, есть ли среди родни те, кто служит, кто в органах — вот и вся суть беседы. Вы говорите, что нет никого и никого не знаю. В переписках ищут что-то связанное с украинскими госорганами и войной".

Судя по всему, даже намек на связь с украинскими спецслужбами может служить поводом для отказа во въезде. "Если у вас в телефоне есть номера, связанные с украинскими спецслужбами, вы не проходите, даже если вы едете с ребенком и ему 7 лет. Были люди с детьми, которых отправляли обратно", — рассказывает украинец.

"Мы прошли. В итоге просидели 25 часов. Опрос был легкий лично у меня, длился 5 минут. Вопросы банальные: ваше отношение к "спецоперации", чей Крым и бла-бла", — рассказывает Ксения.

По словам пассажиров, большинству разрешают въезд. Но, по их визуальным подсчетам, не проходят трое из десяти. Если это так, то процент отказа очень высокий — 30%. Хотя официальных данных на этот счет нет.

Из историй людей можно сделать вывод, с какими формулировками ФСБ отказывают во въезде украинцам: "Вывели женщину. Она в истерике кричала, мол, чем я угрожаю РФ".

Очередь в 700 человек и сны на матраце. Как ждут допроса

От момента прилета до вызова на личную беседу к сотруднику ФСБ, которую можно назвать последним этапом проверки, уходит, по словам украинцев, от 5 часов до нескольких суток, в среднем — около 20 часов.

Коротать это время людям сложно - не только из-за нервов в ожидании вызова на беседу, но и в силу недостаточно комфортных условий.

В Шереметьево на пол положили надувные матрасы. Они бесплатные, но, чтобы на них поспать, нужно тоже ждать. "На матрасы очередь. Их не хватает, конечно, но люди делятся — один поспал, уступил другому", — рассказывает Ксения.

Украинка Людмила делится лайфхаком: "Когда заберут анкету с телефоном, идите в дальний зал, где надувные матрасы и ложитесь спать часов на 8 точно. Реально нет смысла сидеть в зоне кабинетов, где вызывают на интервью. Пледы есть, подушка может пригодиться".

Перекусить можно в автоматах. Они принимают российскую валюту номиналом не выше 100 рублей.

"Есть кулер с горячей и холодной водой, приносили одноразовые стаканчики. Берите растворимый кофе в пакетике, сахар. Я брала с собой очищенные орехи, сухарики, сухофрукты. Там есть автоматы с батончиками, упаковки типа "Мивина" ("Доширак"), стоил 150 рублей (около 60 гривен, — Ред.) Разбирали весело это блюдо. Есть в автомате вода, напитки за деньги", — пишет Людмила.

"Микроволновки нет и не будет, хотя кто-то заливал, что есть, поэтому мы наморозили борщей, молоко, супы ребенку. Кресла и лежаки постоянно заняты", — рассказывает украинец.

На момент прохождения контроля украинкой Ксенией фильтрацию ждали около 700 человек.

"Есть люди с 25 числа на матрасах (уже четвертый день, — Ред.), причину не знают", — пишет Алевтина.

Иными словами, внедрение новых правил въезда привело ровно к тому результату, который и ожидался - гигантским очередям. Из-за чего въезд гражданам Украины в РФ де-факто почти заблокирован и на поездку может решится только тот, кому она крайне необходима. Например, те, кто постоянно живут на захваченных территориях, но российский паспорт до сих пор не получил. То есть это действительно похоже на форму побуждения к получению паспорта РФ для населения этих территорий.

Эффект же с точки зрения выявления "шпионов и диверсантов" довольно сомнительный.

Реальные агенты украинских спецслужб вряд ли станут ездить в Россию с каким-либо компроматом на телефоне или заявлять, что Крым - украинский. Постоять ради выполнения задания даже несколько дней в очереди и поспать на полу в Шереметьево для них также вряд ли будет проблемой.

Скорее у властей РФ стоит задача вообще максимально ограничить въезд на территорию страны любых граждан Украины, которых российские спецслужбы, вероятно, по определению, воспринимают как потенциальные объекты вербовки со стороны украинских структур.