Фильтрации на российской границе стали подвергать и граждан России, которые ранее имели украинские паспорта.

Это следует из видео, которое записал известный тревел-блогер Марк Еремин. Он заявил, что после прилета в Москву из Турции ему около часа задавали вопросы и проверяли телефон.

"Где-то час меня держали на границе, независимо от того, есть у меня российский паспорт или нет. Всех, у кого были украинские паспорта, обязательно будут проверять", - сообщил Еремин.

Он не уточнил, о каком аэропорте речь, упомянув, что такое происходит в Домодедово и Шереметьево.

Ранее Россия ввела фильтрацию в Шереметьево для тех, кто прилетает в Россию по украинскому паспорту, то есть не граждан РФ. Там фильтрация с учетом времени ожидания в очереди может длиться и по 5-10 часов. И заехать в РФ украинцы могут только через этот аэропорт.

Также сообщалось, что на въезде в Крым через Чонгар россияне проводят жесткую фильтрацию, в том числе граждан РФ. По словам дончанина, сперва его машину полностью обыскали — мужчине пришлось даже вынимать запасное колесо. Затем последовал паспортный контроль, а потом его и других проезжающих "завели в клетку для фильтрации".

В этой "клетке" они провели несколько часов. Затем началась собственно фильтрация – вопросы об отношении к политической обстановке и проверка телефона.