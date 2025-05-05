С 30 июня войдут в силу новые правила въезда в Россию, под которые подпадут и граждане Украины.

Разъяснения на этот счет все чаще публикуют пользователи соцсетей.

Нововведение регулирует принятое еще в прошлом году постановление правительства РФ, согласно которому с конца июня начинают действовать новые правила въезда в Россию для граждан стран, с которыми у Москвы безвизовый режим. К ним относится Украина.

По этим правилам накануне приезда украинцы и другие иностранцы должны будут уведомить о скором прибытии в электронном виде и дать информацию о себе. Для этого заработает портал для иностранцев, прибывающих в РФ без виз, под названием "Госуслуги RuID". Не позднее чем за 72 часа (трое суток) до планируемого въезда в РФ иностранец должен зарегистрироваться в этом в приложении, ввести персональные данные, указать цель поездки, маршрут следования и адрес пребывания в России, загрузить фотографию и описать документы, по которым будет пересекать границу. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, пройти идентификацию можно будет за 4 часа до въезда.

Если препятствий для въезда нет (например, человека нет в черных списках российских силовых структур), в системе сгенерируется персональный код, который нужно будет предоставить во время пограничного контроля.

То есть если код не сгенерируется, то это равносильно отказу во въезде.

При этом в постановлении правительства РФ не говорится, что получение цифрового кода гарантирует успешный въезд в РФ. Об этом же пишут и российские СМИ, анализируя постановление. Иными словами, пограничники смогут отказать во въезде, если на то будут причины.

В документе указано, что уже на границе иностранец должен пройти процедуру биометрического контроля, включая фотографирование и дактилоскопию. А после въезда дальнейшие миграционные услуги для иностранцев, такие как запись на регистрацию, получение медстраховки и другие, продолжат осуществляться через "Госуслуги RuID".

Проходить цифровую регистрацию для въезда не нужно следующим категориям лиц:

гражданам Беларуси – для них сохранится зеленый коридор;

дипломатам стран, с которыми действует безвиз, и членам их семей;

детям до 6 лет.

Что ксается детей иностранцев от 6 до 18 лет, то с 30 июня при въезде их должны будут сопровождать только родители, усыновители или официальные попечители. Въехать в Россию с другими родственниками будет нельзя даже при наличии доверенности от родителей.

Главный вопрос в связи с этим, как новые правила повлияют на фильтрацию украинских граждан в Шереметьево. Очевидно, ее не отменят, а получение кода не гарантирует ее успешное прохождение. Единственное изменение - это возможность отказать украинцу во въезде ещё до того, как он приедет в Шереметьево. В таком случае ему не придется тратить время и деньги на перелет и ожидание фильтрации.

Российские СМИ считают, что главная цель постановления - взять под более плотный контроль мигрантов из среднеазиатских стран. А украинцев и так максимально жестко контролируют при въезде в РФ.

В то же время новые правила спровоцировали очередную волну дискуссий в российских СМИ и телеграм-каналах о том, что необходимо по той же модели упростить фильтрацию и для граждан Украины. Например, сделать ее частично электронной, а также уполномочить консульства РФ проводить ее еще до покупки билета и вылета в Россию, а также внедрить механизм обжалования отказов.

Детальнее об этой дискуссии мы писали в связи с убийством генерала Ярослава Москалика под Москвой.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в РФ.