В России заговорили об ужесточении контроля за украинскими гражданами, проживающими в РФ.

Это произошло после убийства генерала Ярослава Москалика под Москвой, которое, как заявляет ФСБ, было совершено Игнатом Кузиным, ранее жившим в Украине.

В похожем ключе высказались ряд Z-пабликов.

"Мы на свою территорию запустили большое количество представителей Украины. Они, конечно, должны были быть полностью проверены, поставлены на учет", - заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Заявления наложились на дискуссию, которая сейчас идет в РФ, относительно фильтрации, которую должны проходить граждане Украине в Шереметьево (иначе они в Россию попасть не могут). При этом большое число украинцев фильтрацию не проходят, и их в РФ не пускают.

Большинство тех, кто пытается въехать - это люди, которые до войны проживали на ныне захваченных россиянами территориях Украины и которые сейчас пытаются вернуться домой. Фильтрация для многих из них делает этот процесс невозможным.

Поэтому многие в РФ (в том числе и известные Z-блогеры) выступают за отмену фильтрации в такой жесткой форме, так как она, по их мнению, дискредитирует политику РФ в отношении населения захваченных территорий и в отношении украинцев вообще. В то же время им оппонируют паблики, связанные с российскими спецслужбами, которые настаивают на продолжении фильтрации.

При этом убийство генерала Москалика используется, как аргумент в пользу своей позиции.

Стоит отметить, что Игнат Кузин переехал из Украины в РФ ещё в 2015 году. Кроме того, по некоторым данным, он вообще был гражданином России и в Украине имел вид на жительство.

Потому если подвергать проверкам и "ставить на учет" всех украинцев, которые переехали в РФ либо получили российское гражданство за последние 10-15 лет, то речь будет идти о миллионах людей. В том числе и о всех крымчанах или жителей "ЛДНР", которые получили после 2014 года паспорта РФ.

Напомним, в России заявили о задержании подозреваемого в подрыве замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, генерала Ярослава Москалика в Подмосковье.

При этом об убийстве генерала РФ также сообщили президенту США Дональду Трампу.