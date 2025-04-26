В России заявляют о задержании подозреваемого в подрыве замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, генерала Ярослава Москалика в Подмосковье.

Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ, передают российские СМИ и телеграм-каналы.

Речь идет об уроженце Сумской области Игнате Кузине, личность которого вчера раскрыли российские паблики – ФСБ заявляет, что он купил и заминировал взорвавшийся автомобиль, результатом чего стало убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, а также арендовал квартиру недалеко от места преступления.

Ранее сообщалось, что за неделю до подрыва он улетел в Турцию. Телеграм-каналы пишут, что там его и задержали.

На допросе Кузин заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. По словам задержанного, его действия координировал некий "куратор Вадим" из Киевской области, который вышел на него в апреле 2023 года. Именно по указанию куратора Кузин переехал в Москву в сентябре. В ноябре того же года он поселился в доме, где проживал Москалик, и начал за ним следить.

В ноябре 2024 года, за полгода до подрыва автомобиля, подозреваемый снял квартиру в одном доме с генералом РФ (расходы на жильё покрывали "кураторы").

В феврале Кузин приобрёл автомобиль, согласно инструкциям от куратора. По координатам "Вадима" он получил видеокамеру и взрывное устройство, спрятанные в тайнике. Задержанный утверждает, что непосредственно подрыв осуществил куратор, находясь на территории Украины.

При этом до того Кузин вылетел в Турцию, где, как пишут российские паблики, его задержали по запросу ФСБ турки, а затем выдали в Россию.

Напомним, об убийстве генерала РФ сообщили президенту США Дональду Трампу.

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