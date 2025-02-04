Создателя батальона "АрБат" и "президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна мог взорвать в ЖК "Алые паруса" террорист-смертник - ранее судимый гражданин Армении.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По предварительным данным, он дождался Саркисяна в холле жилого комплекса и активировал самодельное взрывное устройство (или мину МОН-500), которое было закреплено на его теле.

Как пишут российские телеграм-каналы, смертник тоже погиб на месте. Это гражданин Армении в возрасте около 45 лет. У него были короткие темные волосы, залысины, карие глаза и татуировка на ноге в виде меча. Он был одет в тёмное.

Российское следствие сейчас рассматривает две версии происшествия: украинский след или передел рынка табачной продукции. Вторая версия связана с тем, что Саркисян был одним из крупнейших в РФ поставщиков табака из-за рубежа.

Вчера сразу после взрыва СМИ писали, что среди пострадавших при взрыве был Олег Каспирович, бывший "заместитель командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД".

Мы подробно рассказывали, что известно об убитом Саркисяне.