В захваченном Бердянске подорвали автомобиль назначенного РФ "главы совета"
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль назначенного РФ "главы совета" Василия Нечета. Он ранен.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Бердянской ГВА Николай Матвиенко в комментарии "Суспильному".
"Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует", - говорит Матвиенко.
Напомним, 17 декабря в Москве от взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Накануне СБУ заочно сообщило Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ.
Ранее в центре оккупированного Донецка подорвали внедорожник, в результате погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков.
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