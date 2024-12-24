Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль назначенного РФ "главы совета" Василия Нечета. Он ранен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Бердянской ГВА Николай Матвиенко в комментарии "Суспильному".

"Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует", - говорит Матвиенко.

Напомним, 17 декабря в Москве от взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Накануне СБУ заочно сообщило Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ.

Ранее в центре оккупированного Донецка подорвали внедорожник, в результате погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков.

Война в Украине идет 1035-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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