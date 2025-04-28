Российский лидер Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в РФ.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые внесены в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в России были утрачены.

Ранее мы писали о дедлайне до 30 апреля, после которого иностранцев могут выслать из России.

Затем для украинцев дедлайн продлили до 10 сентября.

А теперь срок продлили и для всех остальных иностранцев.

Между тем в России заговорили об ужесточении контроля за украинскими гражданами, проживающими в РФ. Это произошло после убийства генерала Ярослава Москалика под Москвой, которое, как заявило ФСБ, было совершено Игнатом Кузиным, ранее жившим в Украине.

Война в Украине идет 1160-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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