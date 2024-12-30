Путин обязал иностранцев без регистрации покинуть Россию до мая 2025 года
Глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, находящиеся на российской территории "без законных оснований", обязаны покинуть страну до 30 апреля 2025 года.
Об этом сообщают СМИ РФ и телеграм-каналы.
По новым правилам, мигранты, желающие остваться в России, должны до 30 апреля будущего года легализоваться. Это значит, что они должны состоять на учёте в миграционной службе, предоставить свои биометрические и медицинские данные, свидетельства о владении русским языком и оформить разрешение на временное проживание и работу. У претендентов не должно быть задолженностей, они не должны ранее иметь отказы на пребывание в РФ.
Отдельным пунктом в документе оговаривается, что его требования не относятся к иностранцам, подписавшим контракт с российским Минобороны и зачисленным на военную службу.
Указ дополняет принятые ранее меры ужесточения в отношении иностранцев, в том числе трудовых мигрантов.
Напомним, глава РФ упростил процедуру приёма иностранцев антизападных взглядов.
Ранее Путин обсудил с президентом Таджикистана ущемление трудовых мигрантов в России.