Глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, находящиеся на российской территории "без законных оснований", обязаны покинуть страну до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщают СМИ РФ и телеграм-каналы.

По новым правилам, мигранты, желающие остваться в России, должны до 30 апреля будущего года легализоваться. Это значит, что они должны состоять на учёте в миграционной службе, предоставить свои биометрические и медицинские данные, свидетельства о владении русским языком и оформить разрешение на временное проживание и работу. У претендентов не должно быть задолженностей, они не должны ранее иметь отказы на пребывание в РФ.

Отдельным пунктом в документе оговаривается, что его требования не относятся к иностранцам, подписавшим контракт с российским Минобороны и зачисленным на военную службу.

Указ дополняет принятые ранее меры ужесточения в отношении иностранцев, в том числе трудовых мигрантов.

Напомним, глава РФ упростил процедуру приёма иностранцев антизападных взглядов.

Ранее Путин обсудил с президентом Таджикистана ущемление трудовых мигрантов в России.