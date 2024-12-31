С 1 января 2025 года для граждан Украины изменяется режим пребывания в России. Речь идет о тех, кто не получил российский паспорт и либо уже находятся в РФ, либо собираются туда поехать.

С нового года российские власти ограничивают срок пребывания в стране 90 днями в календарный год всех, кто заехал в страну без визы. Ограничение коснется как украинцев, так и многих других выходцев из СНГ. Раньше для всех украинцев пребывание было бессрочным, для остальных срок составлял 90 дней раз в полгода.

Вчера Владимир Путин выпустил новый указ, по которому все иностранцы, уже живующие в РФ без оформления по российским законам, должны легализоваться до 30 апреля 2025 года. То есть они будут обязаны стать на учёт в миграционной службе, предоставить свои биометрические и медицинские данные и оформить разрешение на временное проживание и работу.

Для граждан Украины перемены окажутся сопряжены с целым рядом дополнительных трудностей - особенно для тех, кто имеет на подконтрольных РФ территориях жилье и планировал приехать, чтобы оформить право на него по российским законам или продать его.

Для совершения этих действий нужно получать российское гражданство, что и является главной причиной, почему многие украинцы едут его получать. Однако, как анонсировалось раньше, с 1 января также должен закончиться срок упрощенной выдачи российского паспорта. По упрощенной процедуре паспорт могли получить жители захваченных РФ территорий Украины в срок от 10 дней. И пока ничего неизвестно о том, будет ли он продлен.

Ответить на этот вопрос не могут и сами работники российских "паспортных столов" на захваченных украинских территориях.

Одна из паспортисток в Донецке рассказала, что сотрудники не знают точного алгоритма, как быть с теми, кто еще не вступил в гражданство РФ: как ставить их на миграционный учет и каким образом депортировать в случае нарушения сроков пребывания. Работники ждут или разъяснения по этому поводу, или продления упрощенки, что тоже, как считают в "ДНР", не исключено.

Но если упрошенный режим не продлят, то ограниченные сроки пребывания могут стать серьезной проблемой. Ведь тогда гражданства придется ждать не 2-3 недели, как раньше, а дольше.

До внедрения "упрощенки" при получении паспорта на общих основаниях этот процесс для жителей "ЛДНР" занимал как минимум три месяца (к слову, с 1 января срок действия "паспортов ЛДНР" тоже заканчивается, после чего их владелец с точки зрения российских законов превращается в гражданина Украины, если он еще не имеет паспорта РФ).

Поэтому тем украинцам, которые захотят получить российский паспорт на общих основаниях, следует рассчитывать, что 90 дней безвизового пребывания на это не хватит. И для продления срока нужно будет подаваться на получение вида на жительство (в выдаче которого могут и отказать) и разрешения на работу в качестве иностранца.

Впрочем, повторимся, не исключено, что упрощенное получение российского гражданства продлят и в 2025 году. Но пока этого не произошло.