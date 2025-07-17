Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый заявил, что власти страны согласовывают приезд в Молдову на гастроли российских артистов с Украиной. В частности, так было с группой "Руки вверх".

Слова Усатого приводит издание Point.

"Я лично разговаривал с премьер-министром Речаном (Дорин Речан занимает премьерский пост с с 16 февраля 2023 года - Ред.) по телефону. Он мне сказал, для того, чтобы группа "Руки вверх" и другие заехали в страну, нужно выйти на Андрея Ермака, главу Офиса президента Украины. Если он скажет, тогда мы запустим, по-другому мы не запустим. Мне дана была рекомендация согласовать въезд артистов с Андреем Ермаком и со спецслужбами других стран", - заявил Усатый.

Напомним, сейчас в Молдове в разгаре кампания выборов в парламент страны, которые назначены на сентябрь. Усатый участвует в них во главе своей политической силы "Наша партия". В рамках кампании он делает одну из ставок на приглашение в Молдову российских артистов. Например, недавно он организовал в Кишиневе концерт российского рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко).

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