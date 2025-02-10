Украинский продюсер Алексей Потапенко, известный под творческим псевдонимом Потап, дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю и прокомментировал свое пребывание за границей. Потап утверждает, что работать за границей его попросил Офис президента.

"Я полностью погрузился в работу на международных рынках, я строю международный холдинг, поэтому настало время появиться", - объяснил продюсер свое решение дать интервью российскому блогеру.

По его словам, часть заработка он перечисляет ВСУ, а границу пересекает легально.

"Все артисты украинские выезжают на концерты, на гастроли, есть разные министерства и разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. Есть легальные способы выезжать, у меня один из таких способов, вот я выезжаю, приезжаю. Я выезжаю на определенный срок и возвращаюсь. Это сложная система", - сказал Потап.

На реплику Дудя о том, что многих украинцев возмущает, что они не могут выехать, а артисты, в частности Потап, могут, продюсер заявил, что это сам блогер "поляризует" этот вопрос.

Также он рассказал, как общался с Валерием Залужным в бытность того главнокомандующим ВСУ, причем у них состоялся "отцовский диалог".

"Он по-отцовски подошёл, пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту, ваша задача - помогать фронту всем, чем можете". Я это делаю через профессию, я могу там. Я умею зарабатывать эти деньги там, я умею зарабатывать за границей. Я это делаю и буду делать", - заявил Потап.

Он сообщил, что с аналогичными просьбами к нему обращалась и Банковая.

"Мне звонили люди из Офиса президента и просили быть за границей, петь и писать песни, чтобы рассказывать за границей творчеством о войне", - сказал артист.

Потап сообщил, что вместе с супругой Анастасией Каменских передал на фронт 100 миллионов гривен, но нигде не говорит об этом.

Потапенко высказался и о русском языке. По его словам, украинские политики и артисты часто говорят на русском языке, но на сцене или в интервью делают вид, будто они его противники.

Что касается формата завершения войны, Потап сказал, что России "необходимо признать вину, а лучше покаяться, вернуть все территории Украины, выплачивать долго-долго репарации, и возможно, когда-нибудь будет хорошее соседство".

На днях Потап сообщил, что уже полгода находится в Барселоне, где открыл офис своей компании MOZGI Internacional.

В 2023 году он заверял, что пойдет в армию, если его призовут.