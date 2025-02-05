Потап рассказал, что полгода назад открыл свой офис в Барселоне
Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный под творческим псевдонимом Потап, сообщил, что уже полгода находится в Барселоне, где открыл офис своей компании MOZGI Internacional.
Об этом он рассказал в своем Инстаграме, опубликовав в честь полугодия открытия офиса небольшой видеоанонс фотосессии и закулисья для известного мирового СМИ, не уточнив, какого именно.
"Из-за сочетания моря, музыки, культуры, красивого аэропорта — отсюда действительно легко добраться куда угодно. Барселона — это город творческих людей, поэтому здесь живут друзья, здесь работает множество профессионалов. Мы официально открыли офис в Барселоне шесть месяцев назад", - заявил продюсер и певец.
В комментариях пользователи в основном желают музыканту удачи и радуются по поводу новости.
В 2022 году Потап рассказывал, что провел первые семь месяцев войны в Испании и вернулся в Украину, хотел уйти на фронт, но так и не попал на передовую.
После волны хейта в свой адрес Потап опубликовал в соцсетях фото заявления на вступление в ряды теробороны добровольцем.