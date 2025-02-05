Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный под творческим псевдонимом Потап, сообщил, что уже полгода находится в Барселоне, где открыл офис своей компании MOZGI Internacional.

Об этом он рассказал в своем Инстаграме, опубликовав в честь полугодия открытия офиса небольшой видеоанонс фотосессии и закулисья для известного мирового СМИ, не уточнив, какого именно.

"Из-за сочетания моря, музыки, культуры, красивого аэропорта — отсюда действительно легко добраться куда угодно. Барселона — это город творческих людей, поэтому здесь живут друзья, здесь работает множество профессионалов. Мы официально открыли офис в Барселоне шесть месяцев назад", - заявил продюсер и певец.

В комментариях пользователи в основном желают музыканту удачи и радуются по поводу новости.

В 2022 году Потап рассказывал, что провел первые семь месяцев войны в Испании и вернулся в Украину, хотел уйти на фронт, но так и не попал на передовую.

После волны хейта в свой адрес Потап опубликовал в соцсетях фото заявления на вступление в ряды теробороны добровольцем.