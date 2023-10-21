Украинский продюсер и певец Потап, который сейчас большую часть времени проводит в Испании, за что его переодически критикуют в медиа и соцсетях, записал ролик, чтобы ответить всем недоброжелателям.

Изначально он был опубликован в TikTok, позже его опубликовали украинские Телеграм-каналы.

Потап на камеру зачитал рэп, где высказал свою позицию на счет гнева за свои давнишние выступления в РФ после 2014 года, высмеял фразу "испанское ТРО" в свой адрес (пиарил, что подал заявление в тероборону, а сам укатил в Европу) и прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских.

"Я буду ваш дьявол", - подытожил шоумен.

Видео за день набрало 1,5 миллиона просмотров и дало старт новой волне негативных комментариев в соц-сетях.

Ранее одна из поклонниц Потапа предложила создать петицию, чтобы его не забрали на фронт, потому что "он нам нужен в тылу".

Сам Потап в ответ сказал, что если его призовут, он пойдёт в армию.

"Никаких петиций! Призывают – иду, я украинец, муж, это обязанность! А пока я делаю то, что умею лучше всего", - заявил продюсер.

Ранее в сети раскритиковали новый трек Потапа о волонтёрах.

Мы также сообщали, что украинский певец Виталий Козловский получил повестку в армию.