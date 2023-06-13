Известный певец Виталий Козловский получил повестку и уже готовится отправиться в часть.

Об этом сообщила его менеджер Юлия Бакуменко в Фейсбук.

Она уточнила, что Виталий уже прошёл медкомиссию и признан годным к службе. Никаких других подробностей пока нет.

Козловский с начала войны регулярно давал благотворительные концерты, выезжая даже на передовую. В своё время его упрекали в том, что и после 2014 года он выступал в РФ. Тогда певец оправдывался тем, что на тот момент ещё не имел "осознанной позиции".

Ранее "Страна" сообщала о том, как киевских музыкантов, приехавших на благотворительный концерт в Одессу, прямо с вокзала отправили в военкомат. Вскоре стало известно, что они оказались в армии.

Перед этим мы публиковали информацию почему украинским мужчинам объяснили, почему они могут получить повестку даже на пляже.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.