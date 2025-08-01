Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину. По его словам, он намерен доказать свою невиновность.

Об этом сообщает издание Moldova Lebera.

В настоящее время Плахотнюк арестован в Греции по делу о "молдавском ландромате" и обвиняется в причастности к отмыванию коррупционных $20 млрд.

Выдачи Плахотнюка потребовала и Россия, где он также проходит по уголовному делу об отмывании денег. Однако молдавские правоохранители заявили, что это может быть попытка обеспечить Плахотнюку защиту и свободу.

По информации The Insider, молдавский олигарх регулярно бывал в Москве с паспортом на фальшивое имя, а с июня 2024 года вел переговоры заместителя руководителя администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком о своем возвращении в политическую жизнь Молдовы.

Напомним, Плахотнюк был задержан 22 июля в Греции. Ранее он был внесен в санкционный список Совета ЕС, а президент Майя Санду собиралась лишить его гражданства.

До 2019 года Плахотнюк считался фактическим "хозяином" Молдовы. Но затем был лишен влияния совместными усилиями тогдашнего президента социалиста Додона и партии Майи Санду.