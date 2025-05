Осенью 2024 года в Лондоне начался судебный процесс по экстрадиции в Украину нардепа Артема Дмитрука.

Он в прошлом году покинул Украину, заявив, что ему угрожает опасность расправы со стороны властей. В Украине против него возбуждено несколько уголовных дел.

С тех пор о том, что происходит с экстрадиционным процессом ничего слышно не было.

"Страна" спросила о новостях по нему у самого Артема Дмитрука.

Он заявил, что экстрадиционный суд перенесен на осень. При этом нардеп обратился к властям Британии с просьбой о политическом убежище.

"Основной суд перенесли с 9 июня на октябрь месяц. Меру пресечение не поменяли (ночной домашний арест - Ред.). Параллельно идет кейс по политическому убежищу. В Украине также идут суды в разных процессах, где мы фиксируем множество правонарушений. Мои адвокаты оспаривают эти решения в суде", - сказал "Стране" Дмитрук.

Он говорит, что его защищает команда адвокатов, в которую входит, в том числе, и адвокат УПЦ Роберт Амстердам.

"Еще один из тех кто представляет меня в суде - Эдвард Фицджеральд, королевский барристер, один из лучших в Англии", - сказал Дмитрук.

Кроме того, по его словам, уже "собрано достаточное количество доказательств моей невиновности в предъявленных обвинениях и также совершаемых преступлениях по отношению ко мне со стороны Зеленского и СБУ в частности.

Что же касаться моих пыток - мы собрали неопровержимые факты этого преступления и когда прийдет время обязательно перейдем с этим в судебный процесс".

"В частности, одним из многих ключевых доказательств пыток является медицинский отчет госпиталя Оксфорда (The Manor Hospital, Headington, Oxford), который на основании предоставленных доказательств подтвердил применение физического и психологического насилия в отношении меня в том числе: избиение кулаками и прикладами оружия, топтание по моему телу, выкручивание пальцев рук, выдавливания глаз. Эксперт пришел к выводу, что эти пытки привели к серьезному ухудшению моего психического и физического здоровья. Так же мы получили заключение межпарламентской группы и других международных организаций о признании пыток и политического преследования по отношению ко мне.

Так, например, в феврале 2025 года Комитет по правам человека в отношении парламентариев (Inter-parliamentary union Committee on the Human Rights of Parliamentarians) указал на факты моего насильственного похищения в 2022 году, пыток, угроз, актов запугивания, отказа правоохранительных органов Украины расследовать факты преступлений, совершенных в отношении меня, что прямо указывает на политический мотив власти против меня", - заявил Дмитрук.

Ранее мы писали, что уехавший из Украины народный депутат Артем Дмитрук утверждал, что его в начале войны пытали в СБУ.