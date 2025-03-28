Суд в Кишиневе частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ей избрали такую меру пресечения на на 20 суток, тогда как прокуратура Кишинева настаивала на 30-дневном аресте. Решение еще может быть обжаловано в Апелляционной палате обеими сторонами.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Прокурор по делу Адриан Скутару рассказал, что следствие нашло и представило достаточные основания, доказывающие необходимость избрания такой меры пресечения. Он добавил, что прокуратура выявила несколько рисков, ключевой из которых — попытка обвиняемой уклониться от уголовного преследования.

Сама Гуцул себя виновной не признает. Перед заседанием суда она заявила, что "это политическое дело, потому что я башкан (название высшего должностного лица в Гагаузской автономии - Ред.) Гагаузии".

Ее адвокат Серджиу Морару сказал журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала и прокуратура не имела права требовать ареста. Он добавил, что у Гуцул был куплен обратный билет в Кишинев из Стамбула на 30 марта и она не собиралась сбегать из страны. Защита обжалует решение о мере пресечения.

Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул. Как заявили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, ее подозревают в получении средств для незаконного финансирования бывшей партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательными фондами во время выборов главы Гагаузии в 2023 году.

Год назад Гагаузия и Приднестровье на фоне конфликта с властями Молдовы обратились за помощью к России. Уже тогда ходили слухи о скором задержании Гуцул.