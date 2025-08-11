В Молдове растет политическое напряжение накануне намеченных на 28 сентября 2025 года парламентских выборов, которые во многом определят будущее страны на несколько лет вперёд.

На прошлой неделе на 7 лет была осуждена глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ещё ранее, в июне, ЦИК отказал в регистрации блоку "Победа", где Гуцул должна была идти первым номером.

"Победу" и ее лидера Илана Шора власти Молдовы обвиняют в работе на РФ.

Такой накал страстей объясняется высокими ставками на выборах в парламент. Именно он формирует правительство, которое в Молдове имеет больше полномочий, чем президент. То есть, в случае если партия президента Майи Санду "Действие и Солидарность" (PAS) проиграет выборы, то, по сути, власть в стране поменяется.

Достаточно неубедительная победа четко ориентированной на Европу Санду на президентских выборах в прошлом году вдохновила оппозицию и Москву, открыв перспективы смены курса страны после выборов в парламент.

Но, как видим, Санду сдаваться не намерена. Она пользуется полной поддержкой европейских структур и предпринимает жесткие меры по зачистке внутреннего политического поля под лозунгом борьбы с "пророссийскими силами".

Однако, даже снятие с выборов "Победы" и приговор Гуцул (который пока ещё не вступил в законную силу и будет оспорен), ещё не гарантирует однозначный успеха партии Санду.

Нынешние парламентские выборы в Молдове - это формула с четырьмя слагаемыми.

Именно столько партий (после недопуска к выборам "Победы"), как показывают опросы, имеют шансы пройти в парламент.

Во-первых, это PAS. Партия президента занимает в соцопросах первое место с рейтингом, по различным оценкам колеблющимся от 26 до 32%. Однако этого недостаточно для формирования большинства в парламенте и, что ещё хуже для Санду, ни одна из трех других проходных партий не является ее единомышленником и не придерживается четко проевропейского курса.

Второе место в рейтингах у блока экс-президента социалиста Игоря Додона, который как раз на этих выходных был зарегистрирован. Он называется "Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердце и будущее Молдовы" (в названии отображены партии, которые этот блок составили). У Санду блок называют пророссийским. Да и сам Додон делает акцент на необходимости восстановления связей и нормализации отношений с РФ.

По различным опросам у "Патриотического блока" 13-17%. Но, скорее всего, к нему перетечет большая часть голосов не допущенной на выборы "Победы" (а у нее было около 10%).

Третье место по опросам у блока "Альтернатива" (10-12%) во главе с мэром Кишинёва Ионом Чебаном и бывшим кандидатом в президенты Александром Стояноглу (в прошлом году он вышел с Санду во второй тур). Блок позиционирует себя как проевропейский, но власти обвиняют его в связях с Москвой и называют "скрытой" пророссийской колонной. Румыния запретила Чебану въезд в страну на основании, как утверждается, "зафиксированных сложных связей" с представителями РФ.

Если версия о связях "Альтернативы" с Москвой верна, то эта политсила может вступить в альянс с блоком Додона. И на двоих у них вполне может быть больше, чем у партии Санду.

Однако ключевой вопрос в том, сможет ли этот потенциальный альянс или же, наоборот, PAS, набрать на выборах количество голосов, позволяющее сформировать большинство.

Если этого не случится (а именно на это пока указывает социология, хотя до выборов ситуация ещё может измениться), то "золотая акция" окажется у "Нашей партии" (рейтинг 6-10%) известного политика Ренато Усатого. Когда-то он считался пророссийским, однако вошел в конфликт с тогдашним президентом Додоном. Москва сделала выбор в пользу последнего, против Усатого в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании и выводе из России денег. Усатый назвал обвинения провокацией Кремля и попросил Путина лишить его российского гражданства.

С тех пор он стал одним из главных критиков Додона.

Сторонники социалистов в связи с этим обвиняли его в работе на Санду в качестве "технического кандидата" для "минусовки" рейтинга. В то, что и на нынешних выборах его главная задача отобрать голоса у блока Додона и затем, в новом парламенте, войти в коалицию с Санду, его обвиняют и сейчас.

Сам Усатый эти обвинения отрицает.

"Все ищут каких-то свадеб. Некоторые оппоненты говорят про свадьбу с PAS. Свадьбы с PAS быть не может ни у одной здоровой политической силы, потому что она будет обречена", - заявил в одном из интервью Усатый.

Но, понятно, что реальная картина кто с кем "сыграет свадьбу" будет понятна только в новом парламенте. До выборов политики могут говорить все что угодно.

Если ни PAS, ни гипотетический блок Додона и Альтернативы не наберут самостоятельно большинства, то могут быть самые разные варианты коалиции.

Как "PAS+Усатый", так и "Додон+Альтернатива+Усатый". С учетом высоких ставок Москва может "простить" Усатого и предоставить ему весомые аргументы для вхождения в "нужную" коалицию. Создание коалиции и правительства без партии Санду будет означать серьезное изменение курса страны и жесткое противостояние между парламентом и президентом.

На ход кампании также может повлиять ещё три фактора.

Первый фактор - как проголосует диаспора. На прошлых выборах Санду победила за счет ее голосов. И сейчас президент рассчитывает на то, что зарубежные молдоване поддержат ее политическую силу. Однако, оппозиция также начала активно работать с диаспорой, разворачивая кампании в соцсетях. Если эти усилия дадут эффект, то поддержка партии Санду может оказаться меньше ожидаемой.

Второй - арест в Греции известного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Плахотнюк, стоявший за Демократической партией Молдовы, долгое время считался "серым кардиналом" страны. Именно во времена Плахотнюка и Демпартии Молдова окончательно легла на уверенный "проевропейский" курс, что, впрочем, не слишком помогло ему удержаться у власти надолго. Потерпев в 2019 году поражение от ситуативного альянса социалистов Додона и "европейцев" из блока ACUM, куда входила и PAS Санду, Демократическая партия Молдовы быстро растеряла влияние и фактически прекратила существование, а Плахотнюк предпочёл покинуть страну. Сейчас Плахотнюк не связан ни с одной из молдавских политсил официально, хотя молдавские СМИ (в том числе, ориентирующиеся на PAS и проевропейский курс) активно разгоняют слухи о тайном финансировании Плахотнюком то блока "Победа", то "Нашей партии", то социалистов. Так это или нет - точно неизвестно. Но его экстрадиция в Молдову создает риски для противников Санду. В первую очередь для Додона, который сейчас проходит как обвиняемый по делу о получении денег от Плахотнюка (сам Додон обвинения отрицает и считает их политически мотивированными). Не исключено, что власти будут "крутить" олигарха на показания против социалиста.

Третий фактор - это Приднестровье. В последние годы во время любого очередного обострения в Молдове постоянно говорят о том, что "что-то будет с Приднестровьем".

То ли Москва "активирует" этот анклав для создания неприятностей Кишиневу или Украине.

То ли, наоборот, Молдова и Киев при, возможно, поддержки Румынии, решат совместными усилиями военным путем ликвидировать непризнанную "республику".

Однако до сих пор эти прогнозы не оправдывались. Причин тому несколько.

Во-первых, в самой Молдове идея войны с Приднестровьем крайне непопулярна. И даже намек на такой вариант может радикально обрушить рейтинг Санду. Во-вторых, для Украины выделять силы и средства для военной операции против "ПМР" сейчас будет тяжело из-за нехватки людей на фронте. В-третьих, участие в боевых действия против "республики", где находится российский военный контингент, Румынии чревато прямым столкновением НАТО и РФ, чего Альянс старательно стремится избегать. В-четвертых, для Приднестровья самоубийственно начинать какие-либо активные действия, в условиях, когда от российских войск этот анклав отделен сотнями километров и рекой Днепр.

С учетом этих факторов, обострение в Приднестровье до выборов малореально. А что будет после них - зависит, во-многом от исхода голосования. Если партия Санду сможет создать "монобольшинство", укрепив таким образом свою власть, то вероятность попытки "окончательного решения приднестровского вопроса" будет не нулевой (особенно, если к тому времени прекратится огонь в Украине, что высвободит силы ВСУ). Если же PAS не сможет единолично сформировать правительство (или вообще окажется за бортом коалиции), то вероятность этого значительно снизится.