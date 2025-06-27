Президент Румынии Никушор Дан заявил, что ошибся, когда говорил об открытии 4 июля первого переговорного кластера с Молдовой о вступлении в Европейский Союз. Однако он подтвердил, что на 4 июля запланирован саммит ЕС-Молдова в Кишиневе.

Заявление с опровержением румынский президент сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета. Соответствующий вопрос задал один из журналистов.

"Это была ошибка. Я говорил о документах, с которых начались дебаты, и они были приняты в том виде, в котором были представлены, оба, по соответствующим кластерам", - ответил Дан.

Также он сказал, что в финальной декларации вчерашнего саммита лидеров Евросоюза содержатся два документа: один относится к Молдове, второй - к Украине. Их тексты почти идентичны и "говорят о прогрессе, достигнутом двумя странами", а также рекомендуют открытие кластера. Разница лишь в том, что документ касательно Молдовы принят 27 странами, а Украины — 26.

Один из представителей СМИ напомнил, что вступление Молдовы и Украины в ЕС рассматривается в одном пакете, а Венгрия блокирует принятие Украины. Он поинтересовался, возможно ли из-за этого разделение двух досье.

"Думаю, самое важное - это воля Европейского Союза продолжать европейский путь для Республики Молдова, проявившаяся через саммит в Кишиневе, который состоится на следующей неделе. Считаю, что это главное. Кроме того, тот факт, что ЕС разблокировал для Молдовы программу почти на 2 миллиарда евро - это вещи, которые действительно ощутимы для граждан Республики Молдова прямо сейчас. Что касается дальнейших шагов, это уже дипломатический вопрос", — ответил президент.

Напомним, о начале Евросоюзом переговоров о присоединении Молдовы Дан сообщил вчера.

Для открытия переговорного кластера о вступлении необходимо единогласное решение 27 стран - членов ЕС. В отношении Украины такое решение блокирует Венгрия.