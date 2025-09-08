В понедельник, 8 сентября, в Украине идет 1293-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 сентября

12:33 В Славянске полностью пропал свет, сообщают местные паблики.

11:36 Посольство США в Украине вчера утром осудило ночной массированный российский удар.

"Бессмысленное убийство матери и младенца, а также разрушения беспрецедентного масштаба недопустимы. Именно поэтому приоритетной задачей президента Трампа является прекращение войны путем справедливого и прочного урегулирования на основе переговоров", - заявило посольство.

11:26 За прошедшие сутки РФ массированно атаковала энергообъекты в нескольких областях Украины, сообщает Минэнерго.

В некоторых регионах применяются графики почасовых отключений из-за повреждений сетевого оборудования.

10:52 Армия РФ имеет преимущество в силах и средствах над ВСУ в 3-6 раз, заявил главком Сырский.

"В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - пишет главком.

09:52 Генштаб ВСУ заявляет об освобождении села Заречное под Лиманом.

На карте Deep State большая населенного пункта пока указана в серой зоне.

09:37 После вчерашнего удара беспилотников по парку "Гулливер" в Донецке ранены шесть человек, среди них 14-летняя девочка.

Об этом сообщают назначенные Россией "власти" Донецка. Публиковавшиеся ранее данные о погибших не подтвердились.

В том же районе пострадала школа.

09:33 Шостка и район остались без света из-за российского удара по инфраструктуре, сообщает Сумыоблэнерго.

09:18 В Кременчуге за день возобновили автомобильное движение через Крюковский мост, поврежденный российским ударом, сообщает "Укрзализныця".

Идет работа над восстановлением и железнодорожного сообщения.

08:58 В Шостке Сумской области после прилетов начались аварийные отключения света, пишут местные паблики.

08:23 Видео прилета в районе Трипольской ТЭС под Киевом.

08:22 ВСУ продвинулись на нескольких участках под Мирноградом и в районе Добропольского выступа, сообщает Deep State.

В частности, Украина вернула под контроль село Владимировка, а также расширила серую зону у Разино, Новоторецкого и Золотого Колодязя.

Россияне при этом продвинулись широким фронтом в Серебрянском лесничестве.

08:13 Минэнерго подтвердило удар по электростанции в Киевской области.

"Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - сообщили в ведомстве.

07:51 Ночью дроны атаковали район Трипольской ТЭС под Киевом.

Телеграм-каналы пишут, что были прилёты, после которых начались проблемы с электроснабжением в Киевской области и некоторых районах столицы.

Официально это пока не подтверждалось.

07:43 Из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе Киева достали тело погибшего мужчины.

Таким образом, всего в результате обстрела столицы 7 сентября погибли три человека.