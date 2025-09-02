На границе с Молдовой в Одесской области пограничники застрелили беглеца.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По имеющейся информации, вчера на границе с Молдовой в Одесской области пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. По словам пограничников, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рве.

Ранее мы рассказывали, что на границе с Молдовой застрелили военного-дезертира, который напал на пограничника. Машину остановили в населенном пункте Марьяновка, что в 15 км от границы с Молдовой. В салоне были водитель и еще четыре человека. Двое мужчин начали убегать в разные направления, затем один из них напал на пограничника и тот открыл огонь.

А перед этим пограничник застрелил мужчину в Черновицкой области. По официальной версии, пограничники открыли стрельбу после того, как мужчина и его напарник напали на них с мачете.

