В 2025 году число украинцев, пытавшихся незаконно попасть на территорию Беларуси, выросло в разы.

Об этом Государственная пограничная служба сообщила журналистам "Слідство.Инфо".

Так, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались пересечь границу вне пунктов пропуска.

Для сравнения, в 2024 году таких случаев было 336, в 2023 – 26, а в 2022 – 61.

Ранее мы публиковали кадры, где украинские уклонисты начали попытки прорыва в Беларусь.

Напомним, новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко предлагает сажать мужчин в тюрьму за попытку побега за границу. Она внесла в Раду соответствующий законопроект.

При этом спикер Руслан Стефанчук сомневается, что Рада поддержит эту инициативу.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", — сказал Стефанчук.

Нардеп Алексей Гончаренко также выражал уверенность, что Рада не поддержит этот законопроект.