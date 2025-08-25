В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД.

Об этом сообщила адвокат Анна Скрипка.

Напомним, вернуть удалось 65 человек, из которых 10 женщин.

В пятницу украинцев привезли в одну из одесских больниц, а после всех мужчин забрали в ТЦК. При этом отпустили только 11 человек, которые не подлежат призыву.

Как выяснилось, в ТЦК мужчинам обещали, что оформят документы и выпустят. Однако удерживают до сих пор.

Также адвокат отмечает, что по закону им полагалось семь дней, чтобы встать на воинский учет, но их задержали на второй день.

Ранее мы публиковали кадры, где депортированные из РФ украинцы объявили голодовку на границе с Грузией, протестуя против условий содержания и неопределённости своего статуса.

Мы также писали о том, что около 70 граждан Украины (в основном бывших заключенных), депортированных из России, 20 июля устроили протест на грузинском пограничном переходе "Верхний Ларс".

