Не менее 15 граждан Украины, застрявших на грузинской границе после выдворения из России, объявили голодовку.

Видео с соответствующим заявлением публикует телеграм-канал "Эхо Кавказа".

По сведениям немецкого издания Deutsche Welle, задержанные требуют, чтобы буферную зону в грузинском погранпункте "Верхний Ларс – Дарьяли", где они находятся, посетил украинский консул. Они также требуют освобождения из подвала, где их содержат, доступа к медпомощи, разъяснений причин задержания и их юридического статуса, гарантий проезда до Украины и невозвращения в Россию.

Заявление о голодовке направлено в таможенную службу, аппарат омбудсмена и Генпрокуратуру Грузии, в местное посольство Украины, а также в правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch и в агентство ООН по делам беженцев в Грузии.

Напомним, "Дарьяли" – единственный погранпункт, через который украинцы, выдворяемые из РФ, могут покинуть страну. Начиная с 5 июня, в тесном подвале без окон удерживают около 100 украинцев, в основном мужчин, многие из которых не имеют документов. Часть из них – бывшие заключённые, депортированные из России после отбытия срока, часть выступала против российской военной агрессии.

Власти Грузии заявляют, что большинство из задержанных украинцев имели судимость по делам об особо тяжких преступлениях, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны "представляет угрозу".

Москва заявила, что Украина отказался принимать этих граждан, но Киев опроверг это. Украинская сторона заявила, что системно работает над возвращением граждан – при условии наличия подтверждённого гражданства.

Ранее депортированные РФ граждане Украины устроили протест на грузинском пограничном переходе из-за условий содержания.

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