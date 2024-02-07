В тюрьме Бангкока находится украинский альпинист и фотограф, которого уже несколько лет считали погибшим на родине.

Об этом один из участников группы Би-2 Глеб Колядин, который сам побывал в миграционной тюрьме, сообщил в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза". Фото заключённого украинца опубликовали в соцсетях его товарищи по альпинизму.

"<...>В тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины - Георгий Сутурин. Он сидит уже три года - за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришёл. Человеку 58 лет, за минувшие три года он потерял связь со своим сыном. Он попал туда в пандемию, прожил там всё это время и два года войны (в Украине - Ред.) - он вообще не в курсе того, что происходит в мире", - рассказал музыкант.

"Он узнаёт новости из обрывков англоязычных газет, что попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем. Он знает только, что в мире происходит полный мрак. <...> А главное, он не знает, жив его сын или нет и что с ним происходит. Он очень хочет вернуться к себе на родину. Его искренне жалко, и ему очень хочется помочь", - говорит Колядин.

В соцсетях пишут, что сообщение о смерти альпиниста было опубликовано в декабре 2019 года.

Как сообщает украинская служба ВВС, спикер МИД Украины Олег Николенко сказал, что делом украинца занимаются с первых дней его задержания, а в тюрьме он находится из-за нелегального статуса в Таиланде.

По заверению Николенко, Киев уже организовывает возвращение Сутурина домой.

Георгий Сутурин в молодости. Фото из соцсетей

Ранее в Турции спасли из-под завалов двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения.

Мы также сообщали, что в Гималаях дрон помог найти пропавшего пожилого альпиниста, которого уже сочли погибшим.