На Закарпатье горные спасатели отыскали заблудившуюся пару лыжников-фрирайдеров.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 46-летний мужчина и 38-летняя женщина поднялись на подъемнике вверх, откуда начали спускаться вниз. В какой-то момент они съехали с обозначенной трассы в направлении леса. Впоследствии пара поняла, что не ориентируется на местности, поэтому обратилась к горным спасателям, предоставив им координаты своего местонахождения. Через два с половиной часа сотрудники ГСЧС нашли туристов, согрели их теплым чаем и доставили к месту временного проживания.

Ранее мы рассказывали, что недавно украинские пограничники и спасатели нашли на горе Поп Иван в Карпатах 40-летнего жителя Днепра, который более двух суток блуждал в снегу, чтобы пересечь границу с Румынией.

А более года назад на Закарпатье всю ночь искали туриста, который в одиночку пошел в горы в легкой одежде и заблудился. Сообщалось, что утром турист сам вышел к горным поисковикам, отказавшись от медицинской помощи.