Украинские пограничники и спасатели нашли на горе Поп Иван в Карпатах, где с 12 ноября наступила настоящая зима, 40-летнего жителя Днепра, который более двух суток блуждал в снегу, чтобы пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины и публикует соответствующее видео.

О том, что на горе Поп Иван находится человек, который просит о помощи, пограничники узнали от своих румынских коллег. Им поступило сообщение с геоданными местонахождения мужчины, которые указывали о его пребывании на территории Украины.

Пограничники совместно со специалистами горного поисково-спасательного отделения организовали поисковые мероприятия, которые осложнялись высоким снежным покровом, плохой видимостью и поваленными деревьями.

Мужчину в джинсах и кроссовках обнаружили в трех километрах от границы. Цель своего пребывания в горах он объяснять отказался, однако позже признался, что хотел нелегально попасть в Румынию и позвонил румынским спасателям, чтобы они его нашли. Также спасенный возмутился, что ему пришлось долго ожидать помощи.

Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Напомним, на днях украинские пограничники обнаружили в Карпатах обессиленного мужчину с обмороженными конечностями, пытавшегося попасть в Румынию.

А летом житель Запорожской области пытался через Черновицкую область нелегально попасть в Румынию, но заблудился в лесу, у него поднялось давление, и он позвонил спасателям.