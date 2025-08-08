Пограничники задержали 48-летнего мужчину, который хотел перелететь через границу с Молдовой на параплане. Попытку пересечь границу предотвратили еще до старта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

48-летний житель Хмельницкой области купил параплан в интернете за 500 евро, а лететь планировал "на глаз".

"Для "взлета" выбрал поле недалеко от госграницы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации – "на глаз"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пограничникам Могилев-Подольского отряда удалось остановить мужчину еще до старта.

