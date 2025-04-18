Высколзнуть не удалось. Уклонист пытался покинуть Украину в цистерне с растительным маслом
На границе с Молдовой пограничники обнаружили в грузовике цистерну с растительным маслом, а в ней мужчину, который намеревался нелегально выехать из страны.
Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба.
Мужчина висел в цистерне на специально сделанных креплениях и страховочных ремнях. Как оказалось, по договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы.
Мужчину задержали, и теперь ему придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы. Водитель задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее мы рассказывали, как военнообязанный мужчина купил документы на троих несуществующих детей за 6 тысяч евро, чтобы пересечь границу как многодетный отец. Пограничники разоблачили фальшивку, потому что документы выглядели подозрительно и не соответствовали установленным образцам.
Между тем за 2024 год в три раза увеличилось количество украинских мужчин, нелегально пересёкших границу с Румынией.