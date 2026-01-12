В понедельник, 12 января, в Украине идет 1419-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 12 января

8.12 В Черниговской области обесточен ряд населённых пунктов после прилёта в Новгород-Северском районе.

Там поврежден важный энергообъект, сообщает облэнерго.

8.02 Ночной прилёт в Соломенском районе был по нежилому зданию, заявил Кличко.

Что там располагалось, он не уточнил.

Накануне паблики показывали кадры сильного пожара с чёрным дымом после прилёта беспилотника.

3.55 Масштабный пожар в Соломенском районе Киева после прилёта БпЛА.