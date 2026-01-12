В понедельник, 12 января, в Украине идет 1419-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 12 января
8.12 В Черниговской области обесточен ряд населённых пунктов после прилёта в Новгород-Северском районе.
Там поврежден важный энергообъект, сообщает облэнерго.
8.02 Ночной прилёт в Соломенском районе был по нежилому зданию, заявил Кличко.
Что там располагалось, он не уточнил.
Накануне паблики показывали кадры сильного пожара с чёрным дымом после прилёта беспилотника.
3.55 Масштабный пожар в Соломенском районе Киева после прилёта БпЛА.