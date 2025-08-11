Украинцы на грузинской границе не получили обещанных сведений о чартере на родину, из-за которых они прекратили голодовку.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Сота".

Ранее сообщалось, что 8 августа консул Украины в Грузии посетил своих соотечественников – бывших заключенных в России, которые пытаются вернуться домой через Грузию, но удерживаются властями страны на ее границе. Тогда консул пообещал им – почти сотне человек, – что в понедельник они получат информацию о чартере из Грузии.

Однако, как сегодня рассказали "Соте" украинцы, никакой новой информации к ним не поступило. Они остаются изолированными в подвале на границе.

Напомним, 20 июля около 70 граждан Украины (в основном бывших заключенных), депортированных из России, устроили протест из-за условий содержания на грузинском пограничном переходе "Верхний Ларс". Они потребовали доступ к воде, базовой санитарии и разделения больных туберкулезом с остальными.

МВД Грузии заявило, что не пускает этих людей на территорию страны в интересах госбезопасности. По информации грузинской стороны, большинство депортированных имеют судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Грузия предложила Украине забрать своих граждан. Президент Владимир Зеленский заявил, что "украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину".

6 августа сообщалось, что не менее 15 граждан Украины, застрявших на грузинской границе после выдворения из России, объявили голодовку.