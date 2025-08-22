Киев вернул на родину 65 украинцев, которых две недели удерживали в буферной зоне на российско-грузинской границе.

Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.

Среди прибывших в страну десять женщин и восемь тяжелобольных. Их удалось вернуть через территорию Молдовы при содействии Тбилиси и Кишинёва.

"Гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска. Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе", – комментирует МИД.

Ранее мы публиковали кадры, где депортированные из РФ украинцы объявили голодовку на границе с Грузией, протестуя против условий содержания и неопределённости своего статуса.

На днях Киев и Москва провели обмен телами погибших.

Война в Украине идёт 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.