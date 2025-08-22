В Украину вернули 65 граждан, застрявших на грузинской границе после депортации из России
Киев вернул на родину 65 украинцев, которых две недели удерживали в буферной зоне на российско-грузинской границе.
Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.
Среди прибывших в страну десять женщин и восемь тяжелобольных. Их удалось вернуть через территорию Молдовы при содействии Тбилиси и Кишинёва.
"Гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в этот пункт пропуска. Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе", – комментирует МИД.
Ранее мы публиковали кадры, где депортированные из РФ украинцы объявили голодовку на границе с Грузией, протестуя против условий содержания и неопределённости своего статуса.
На днях Киев и Москва провели обмен телами погибших.
