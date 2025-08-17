Из-за боевых действий, подошедших к Доброполью, в городе Павлоград Днепропетровской области перегружены центры приёма беженцев.

Об этом сообщают местные волонтёры, публикуя кадры из дома культуры и палаточного лагеря, где размещают людей.

Из прифронтовых населённых пунктов каждый день едут по 400 переселенцев. Из них по 100-200 остаются на время в Павлограде, где не хватает мест в транзитных центрах. Очень много людей в инвалидных креслах и с другими ограничениями на перемещение.

По словам волонтёра, "проблемы возникли из-за отсутствия определённости в принимающей области, нормальной логистики, переполнения центров для беженцев на Днепропетровщине, нечем и некем вывозить людей дальше, потому что люди и транспорт заняты эвакуацией из прифронтовых населённых пунктов".

Ранее волонтёр сообщил, что в больнице Краматорска умерла лежачая женщина, которую отказывались принимать центры для беженцев после эвакуации из прифронтового села.

