Обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми объявлена в Дружковке и сёлах Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской общины Донецкой области.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация по своим информационным каналам.

По информации местного руководства, всего в этих населённых пунктах проживают около 1880 детей.

Ранее началась эвакуация заключённых из Запорожской области.

Война в Украине продолжается 1268-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне продвинулись в Никаноровке, которая находится у основания прорыва фронта неприятелем восточнее Доброполья. В виду этого власти Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации в районе Доброполья, рядом с которым противник вклинился в оборону ВСУ на несколько километров.

