В городе Покровске Донецкой области, в направлении которого войска РФ совершили прорыв, закрылся последний продуктовый магазин, при этом в населённом пункте остаются около 1300 местных жителей.

Об этом заявил начальник городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, заехать в город почти невозможно из-за постоянных обстрелов, а эвакуация сильно осложнена.

Месяц назад в Покровск удалось завезти гуманитарную помощь, и у местных жителей ещё есть запасы провизии, но надолго их не хватит. Поэтому сейчас с провизией помогают военные, которые также участвуют в эвакуации населения, сообщает начальник ГВА.

Электричества, как и централизованного водоснабжения, в городе нет с конца декабря 2024 года. До прошлой недели там работала точка выдачи воды, но после очередного российского удара восстановить её уже не удастся. Несмотря на это, горожане всё ещё могут использовать более чем 300 скважин, отметил Добряк.

