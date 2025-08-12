Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о прорыве российских войск в Донецкой области.

Об этом верховный главнокомандующий сообщих в ходе вечернего обращения, опубликованного в Телеграм.

"Были сегодня доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, покровское направление. Там сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию", – сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что происходит под Покровском и Добропольем на Донбассе.

Война в Украине продолжается 1266-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 12 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска захватили два села Новохатское и Толстой на границе Днепропетровской области и продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. В то же время ВСУ освободили населённый пункт Бессаловка в приграничье Сумщины.

