Во вторник, 12 августа, в Украине идет 1266-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

7.47 Украина отказывается от предложений Трампа, но готова "уступить территорию, уже удерживаемую Россией", пишет британская The Telegraph.

"Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, при котором Украина отдает дополнительные территории", - говорится в статье.

Но Киев согласен на заморозку линии фронта в её нынешнем положении и "фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму".

"План может касаться только текущих позиций, занимаемых вооружёнными силами", - уточнил западный чиновник.

Издание называет это "смягчением позиции", хотя Зеленский и ранее был согласен на заморозку войны по линии фронта. Указывается, что Европа согласна с этим предложением Киева.

При этом "в Украине и Европе растёт обеспокоенность, что господин Трамп и Путин могут договориться о завершении затяжной войны, минуя господина Зеленского".