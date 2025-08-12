Вчера украинские военные телеграм-каналы, а также бойцы ВСУ начали массово писать о российском прорыве к северу от Покровской агломерации - в сторону Доброполья.

В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка, россияне вышли к северо-востоку от Доброполья, перерезав дорогу на Краматорск и Константиновку.

В чем причина прорыва и каковы будут его последствия

Судя по сообщениям украинских пабликов, проблема в нехватке личного состава и "ложных докладах" наверх о состоянии обороны под Добропольем. Российские военные телеграм-каналы пишут о том, что этот район прикрывала тероборона - поскольку более опытные части держат фронт под Покровском.

При этом бои происходят уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ. Ее нужно фактически выстраивать "с колес", перебрасывая резервы. В украинских пабликах уже звучат прогнозы, что если срочно не исправить ситуацию, то россияне смогут прорвать фронт и выйти на оперативный простор. И Украина будет терять территории по сотни квадратных километров в день, как это было в первые недели вторжения.

Потенциально рывок РФ на Доброполье несёт сразу две очень серьёзные угрозы для ВСУ.

Во-первых, это заход российских войск в тыл агломерации Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Это крупнейший укрепрайон украинских войск, готовый к отражению наступления РФ с востока. Но если его обойти с запада и перерезать коммуникации, то оборонять его будет крайне сложно. Российские паблики пишут, что цель - дойти до Барвенково Харьковской области, чтобы полностью "обнулить" логистику ВСУ на севере Донецкой области, что станет прологом к полному захвату россиянами этой части региона.

Вторая угроза - удар россиян в западном направлении, через Доброполье на Павлоград Днепропетровской области. Сейчас это все ещё тыл ВСУ и неизвестно, есть ли там резервная линия обороны.

Впрочем, оба маневра - как на север к Барвенково (а это ещё 40 километров), так и на запад к Павлограду - требуют двух условий.

Первое - наличие достаточных резервов у РФ, чтобы обеспечить непрерывное и возрастающее давление, с одновременным "подтягиванием" флангов. Второе - отсутствие достаточных резервов ВСУ, чтобы купировать прорыв.

Пока это две неизвестные величины.

Официально, к слову, в ВСУ заявляют, что на данный момент в районе Доброполья нет никакого прорыва с закреплением противника на новых позициях, а есть лишь просачивание малых групп пехоты и ДРГ, которые уничтожаются украинскими войсками. Ряд российских военных пабликов также пишут о том, что ещё рано говорить о прорыве - нужно ещё закрепиться на месте. Также они пишут, что ВСУ уже перебрасывают резервы для купирования прорыва. Правда, в РФ есть и другая версия, что Киев копит резервы совсем в другом месте - на границе с Курской и Брянской областями для организации нового прорыва с целью "укрепления переговорных позиций", а на Донбасс войска отправляются по "остаточному принципу".

В общем, ближайшие дни покажут - смогут ли россияне развить свое наступление, заходя все глубже в тыл ВСУ и "разваливая" украинский фронт. Либо же ВСУ смогут остановить их продвижение, организовав устойчивую оборону.

В любом случае прорыв на Доброполье - это серьезный удар и по северному флангу Покровска и Мирнограда. Оборона ВСУ здесь растягивается, что увеличивает вероятность прорыва россиян и на этом участке.

Российские паблики утверждают, что такой прорыв уже происходит, и что войска РФ, наступая со стороны Родинского, дошли до Гришино к северо-западу от Покровска, что означало бы почти полное окружение города (см 3 и 4 карты). Но Украина прорыва к Гришино не подтверждала. На карте Deep State этот населенный пункт находится в тылу ВСУ.