Россия в ближайшие месяцы может добиться стратегического прорыва на фронте. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, в ряде районов на востоке Украины российские войска за последние два года создали условия для того, чтобы в течение нескольких месяцев либо захватить, либо блокировать четыре группы городов. В этот список он включает Покровск и Мирноград, Константиновку, Часов Яр и Торецк, Северск и окрестности, а также Купянск с районом восточнее реки Оскол.

Репке утверждает, что в этих направлениях российские силы заняли сотни небольших населенных пунктов и сформировали полуокружения городов, в некоторых случаях - с трех сторон. По его оценке, для полного перерезания снабжения и захвата до тысячи квадратных километров территории им потребуется продвинуться лишь на несколько километров.

Он считает, что такой сценарий может приблизить Россию к захвату всего Донбасса и создать угрозу Славянску и Краматорску, а также открыть возможности для переправы через Оскол и наступления на Харьков. В дальнейшем, по его словам, возможны удары и в других направлениях, включая Запорожскую и Днепропетровскую области.

"Это развитие событий ясно показывает: наступление на востоке ни в коем случае не является просто тактическим, но имеет потенциал привести к стратегическому прорыву в ближайшие месяцы", - добавил Репке.

Ранее Deep State сообщал, что в июле войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

